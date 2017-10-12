Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года

Соединенные Штаты выходят из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.

Решение о выходе из организации вступит в силу 31 декабря 2018 года.

"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.

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Такое решение в Госдепе объяснили "антиизраильской" позицией ЮНЕСКО и необходимостью глубокой реформы организации.