Соединенные Штаты выходят из организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом говорится в заявлении Государственного департамента.
Решение о выходе из организации вступит в силу 31 декабря 2018 года.
"12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении Соединенных Штатов выйти из организации и о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО", — говорится в сообщении.
Такое решение в Госдепе объяснили "антиизраильской" позицией ЮНЕСКО и необходимостью глубокой реформы организации.
#US @StateDept statement on #UNESCO withdrawal: pic.twitter.com/eaALtElOVr— Matt Lee (@APDiploWriter) 12 октября 2017 г.