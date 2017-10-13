В Северной Корее издали атлас мира, в котором оккупированный Россией Крым раскрашен в российские цвета. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на посольство РФ в Пхеньяне.

Когда именно был издан этот атлас, не сообщается.

В министерстве иностранных дел КНДР заявили, что Пхеньян "уважает результаты" псевдореферендума к Крыму и "считает его результаты легитимными".

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При этом посольство обнародовало изображение нескольких карт с этого атласа, касающиеся не только Крыма. На них, в частности, видно, что один важный для Москвы момент отражен не в ее пользу: Грузия изображена как единая целостная государство, тогда как Россия считает сепаратистские грузинские регионы Абхазию и Южную Осетию "независимыми государствами".

Южной Корее в этом атласе вообще нет. Весь Корейский полуостров окрашен в цвета КНДР, Сеул обозначен как обычный северокорейский город.





Фото: facebook.com/RusEmbDPRK