Грязный воздух убивает более 500 тысяч европейцев в год

Европейское агентство по окружающей среде (Дания) заявило, что загрязненный воздух - причина более 500 тысяч смертей в год в Европе, пишут мировые СМИ со ссылкой на Phys.org.

Исследования выявили, что неблагоприятная экологическая обстановка остается одним из основных факторов преждевременного ухода из жизни в 41 европейской стране.

Мелкодисперсные частицы (менее 2,5 микрометра в диаметре), взвешенные в воздухе, которые легко проникают в легкие и кровь, отвечают за 80 процентов смертей.

Подсчитано, что 82 процента городского населения подвержены воздействию аэрозолей.

В марте 2017 года ученые из Канады, Китая, Великобритании и США подсчитали долю смертей в 2007 году, связанных с загрязнением среды обитания человека мелкодисперсными частицами.

Оказалось, что более 47 тысяч людей в Восточной Европе погибло от загрязнения, вызванного заводами Западной Европы. В самой Западной Европе ученые насчитали 2,3 тысячи смертей, вызванных промышленным производством в США.

