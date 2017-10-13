Нидерланды хотят отменить закон о референдуме, по которому голосовали против ассоциации Украина - ЕС

Закон доставил массу проблем голландскому правительству и всему Евросоюзу, не говоря уже об Украине

Новая правящая коалиция в Нидерландах хочет отказаться от голландского закона 2015 года, который позволяет проводить референдумы по поводу новых законов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание De Volkskrant.

С июля 2015 году в Нидерландах действует закон о консультативном референдуме. Он дает гражданам возможность вынести на референдум принятые в парламенте законопроекты. Для этого надо собрать 300 тысяч подписей за определенное время. Граждане высказываются за или против закона, и правительство решает, как поступить с документом.

По этому закону был проведен один референдум - о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Он доставил массу проблем как тогдашнему голландскому правительству во главе с Марком Рютте, так и ЕС.

Несмотря на консультационный статус, предыдущее правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации.

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В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященных Соглашению об ассоциации. Они не меняют соглашение, а лишь подтверждают те нормы, которые уже есть в его тексте.

Один из инициаторов того референдума Тьери Боде уже заявил, что его партия "Форум за демократию" сделает все, чтобы сохранить этот закон, "включая организацию референдума по вопросу отмены референдума".

Напомним, новое правительство Нидерландов вновь возглавил Рютте, переговоры о формировании коалиции в Нидерландах продолжались 208 дней.