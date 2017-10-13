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Главная » Мир » Трамп не планирует разрывать ядерное соглашение с Ираном, – сенатор США

Трамп не планирует разрывать ядерное соглашение с Ираном, – сенатор США

Трамп не планирует разрывать ядерное соглашение с Ираном, – сенатор США
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Соглашение будет пересмотрено для "устранения его недостатков"

13.10.17 11
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Президент США Дональд Трамп не планирует, что США выйдут с международного ядерного соглашения с Ираном. Об этом заявил в пятницу, 13 октября, американский сенатор Боб Коркер, председатель сенатского Комитета по внешним отношениям, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Коркер сообщил журналистам, что в ближайшие две недели будет введено законодательство, которое изменит закон США, что требует регулярного пересмотра ядерного соглашения с целью "устранения недостатков" в пакте.

По его словам, эта мера, если она будет принята, не будет нарушать условия соглашения, достигнутого в 2015 году.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует разорвать международное ядерное соглашение, заявив, что оно не отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Напомним, президент США Дональд Трамп на Генеральной ассамблее ООН заявил, что кроме режима КНДР, нации должны объединиться против режима в Иране.

Трамп назвал "иранское ядерное соглашение" самым худшим, которое поддержали США.

Ядерное соглашение было подписано в 2015 году "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном.

Документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС.

США подозревают Иран в нарушении этого соглашения, результатом чего стало принятие новых санкций. Эти шаги Тегеран уже обжаловал в Совете безопасности ООН.

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