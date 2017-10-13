Депутат от Пиратской партии Исландии Ева Пандора Балдурсдоттир вынуждена носить глазную повязку из-за "домашнего инцидента" со своей маленькой дочерью. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на BBC.

На своей странице в Facebook она рассказала, что ее годовалая дочь повредила ей глаз, поэтому в эти выходные она вынуждена носить повязку.

"Это не было бы проблемой, если бы не тот факт, что сегодня вечером я собираюсь на телевизионные дебаты. Конечно, я надену мою замечательную повязку", – написала Балдурсдоттир.

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Ева Пандора Балдурсдоттир

Напомним, Пиратская партия Исландии, основой политики которой являются гражданские права, свободный обмен информацией и прямая демократия, имеет 10 из 63 мест в парламенте Исландии. По итогам выборов 2016 года "пираты" являются третьей по величине политической силой страны.