Вытекает из двух активных кратеров: потоки лавы вулкана в Исландии показали на изображениях NASA

Лава изливается из 2-километровой трещины и выжигается значительная территория прилегающего региона, приближаясь к городу Гриндавик.

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На изображениях NASA, которые сделали из космоса, можно увидеть, как увеличивается площадь земли, которая обуглена в результате извержения вулкана на полуострове Рейкьянес, который расположен в Исландии. Об этом сообщает Newsweek.

Извержение было зафиксировано 18 декабря 2023 года. Также это произошло 14 января и 8 февраля 2024 года.

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Крайнее извержение вулкана продолжается до сих пор. Лава выливается из 2-километровой трещины и выжигается значительная территория прилегающего региона, приближаясь к городу Гриндавик.

Эксперты из Национальной земельной службы Исландии изучали спутниковые данные от 27 марта. Они показали, что площадь лавового поля тогда составляла 5,99 км2, а объем лавы с начала извержения — 25,7 ± 1,9 млн м3. Вытекание лавы из кратеров происходило со скоростью в 7,8 ± 0,7 м3/с.

Снимок NASA зафиксирован 30 марта. На нем можно увидеть лаву, которая вытекает из двух активных кратеров и полосу почерневшей земли. Поверхность покрыта охлажденной лавой и сожжена. Земля покрыта охлажденной лавой из-за извержений, которые продолжаются в течение последних нескольких месяцев.

В настоящее время извержение в стабильном состоянии. Ожидается, что оно пойдет на спад.

Фото: NASA

Крис Ферт, исследователь вулканов из университета Маккуори в Австралии, рассказал, что текущие извержения вокруг Гриндавика также значительно отличаются от извержения вулкана Эйяфьятлайокютль в 2010 году. Тогда оно создало огромные столбы пепла, которые неделями препятствовали авиасообщению. Извержение Эйяфьятлайокютль началось под ледником, что позволило талой воде взаимодействовать с лавой во время извержения.

Извержение вулкана в Исландии

В Исландии в декабре началось извержение вулкана. Власти впоследствии эвакуировали целый город.

В правительстве рассказали, что основная инфраструктура функционирует. Однако из-за извержения вулкана эвакуировали примерно 4 тысячи человек и закрыли курорт Голубая лагуна. Трещина вулкана имела длину около 3,5 километра, а за секунду из нее вытекает от 100 до 200 кубических метров.

Напомним, 4 апреля "путешественник во времени" предсказал пять катастроф, которые произойдут в 2024 году. События, "спрогнозированные" Эно Алариком на остаток года, включают Третью мировую с применением ядерного оружия и извержение "супервулкана". Большая часть "предсказаний" должна сбыться уже летом.