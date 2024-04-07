Витікає з двох активних кратерів: потоки лави вулкана в Ісландії показали на зображеннях NASA

Лава виливається з 2-кілометрової тріщини та випалюється значна територія прилеглого регіону, наближаючись до міста Гріндавік.

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На зображеннях NASA, які зробили з космосу, можна побачити, як збільшується площа землі, яка обвуглена внаслідок виверження вулкана на півострові Рейк'янес, що розташований в Ісландії. Про це повідомляє Newsweek.

Виверження було зафіксовано 18 грудня 2023 року. Також це відбулося 14 січня та 8 лютого 2024 року.

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Крайнє виверження вулкана триває й досі. Лава виливається з 2-кілометрової тріщини та випалюється значна територія прилеглого регіону, наближаючись до міста Гріндавік.

Експерти з Національної земельної служби Ісландії вивчали супутникові дані від 27 березня. Вони показали, що площа лавового поля тоді становила 5,99 км2, а об'єм лави з початку виверження — 25,7 ± 1,9 млн м3. Витікання лави з кратерів відбувалося зі швидкістю в 7,8 ± 0,7 м3/с.

Знімок NASA зафіксовано 30 березня. На ньому можна побачити лаву, яка витікає з двох активних кратерів та смугу почорнілої землі. Поверхня вкрита охолодженою лавою та спалена. Земля вкрита охолодженою лавою через виверження, які тривають впродовж останніх кількох місяців.

На теперішній час виверження у стабільному стані. Очікується, що воно піде на спад.

Фото: NASA

Кріс Ферт, дослідник вулканів з університету Маккуорі в Австралії, розповів, що поточні виверження навколо Гріндавіка також значно відрізняються від виверження вулкана Ейяф'ятлайокютль у 2010 році. Тоді воно створило величезні стовпи попелу, які тижнями перешкоджали авіасполученням. Виверження Ейяф'ятлайокютль почалося під льодовиком, що дозволило талій воді взаємодіяти з лавою під час виверження.

Виверження вулкана в Ісландії

В Ісландії у грудні розпочалося виверження вулкана. Влада згодом евакуювала ціле місто.

В уряді розповіли, що основна інфраструктура функціонує. Однак через виверження вулкана евакуювали приблизно 4 тисячі людей і закрили курорт Блакитна лагуна. Тріщина вулкана мала довжину близько 3,5 кілометра, а за секунду з неї витікає від 100 до 200 кубічних метрів.

Нагадаємо, 4 квітня "мандрівник у часі" передбачив п'ять катастроф, які стануться у 2024 році. Події, "спрогнозовані" Ено Аларіком на решту року, включають Третю світову із застосуванням ядерної зброї та виверження "супервулкану". Більша частина "передбачень" має збутись вже влітку.