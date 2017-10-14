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Главная » Мир » Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны

Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны

Президент Исландии сломал нос во время принятия ванны
Фото из открытых источников

Вода оказалась слишком горячей

14.10.17 159
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Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон сломал нос во время принятия ванны.

Об этом сам пострадавший написал в своей странице в Facebook.

"Теплая и уютная ванна вчерашним вечером оказалась слишком горячей и уютной", — сообщил он.

Йоуханнессон написал, что потерял сознание от слишком горячей воды в ванне. Он ударился лбом и сломал нос.

Прибывшие на место медики оперативно доставили президента в больницу, где ему были наложены швы. Йоуханнессон отметил, что чувствует себя хорошо, однако добавил, что о случившемся ему напоминает еще и ссадина на лбу.

Напомним, Путину на день рождения подарили пододеяльник.

 

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