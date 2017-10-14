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Главная » Мир » Новозеландец из Шри-Ланки купил последний дом Пикассо

Новозеландец из Шри-Ланки купил последний дом Пикассо

Новозеландец из Шри-Ланки купил последний дом Пикассо
Фото: Le Figaro

Вдова художника просила 170 млн евро, а купили его всего за 20 млн

14.10.17 69
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Французская вилла Пикассо, где знаменитый художник жил последние годы своей жизни, была куплена на торгах. 

Ее новым владельцем стал новозеландец родом из Шри-Ланки. 

Мас де Нотр-Дам де Ви во французском Мужене стал последним пристанищем испанского художника. Дом на Лазурном побережье Пикассо приобрел в 1961-м году.  Новый владелец виллы не раз пытался выкупить жилище. Выиграв предыдущие торги в январе этого года, он был вынужден отказаться от покупки. Новозеландцу не удавалось собрать нужную сумму.

Как пишут мировые СМИ со ссылкой на Le Figaro, вдова художника, жившая в доме после смерти мужа вплоть до 1973 года, потратила около 10 млн евро на реконструкцию дома, после чего пыталась продать его за нереальные 170 млн евро. В итоге, дом был куплен за сумму чуть больше 20 млн.

Вилла расположена в живописной провинциальной деревушке и насчитывает 32 комнаты, оформленные в современном стиле. Из них – 15 жилых и 12 ванных комнат. На территории дома расположен теннисный корт, бассейн, спа, хаммам и винный погреб с 5000 бутылками вина.

Напомним, в Украине впервые продали квартиру за криптовалюту.

 

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