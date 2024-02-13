Российский художник пообещал облить кислотой картины Пикассо, если Джулиан Ассанж умрет в тюрьме

Андрей Молодкин утверждает, что у него есть произведения искусства известных художников на 45 миллионов долларов. И он их уничтожит, если основатель WikiLeaks умрет в тюрьме.

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Андрей Молодкин, известный российский художник, заявил, что "держит в заложниках произведения искусства на 45 миллионов долларов, чтобы освободить Джулиана Ассанжа". Он уже пообещал растворить шедевры Пикассо, Уорхола и Рембрандта в кислоте в 29-тонном хранилище, если основатель WikiLeaks умрет в тюрьме. А вернет их только в случае освобождения Ассанжа. Об этом пишет Daily Mail.

Андрей Молодкин утверждает, что собрал 16 произведений искусства, общая стоимость которых, по его оценкам, составляет 45 миллионов долларов, и теперь угрожает уничтожить их, если его требования не будут выполнены.

Андрей Молодкин Фото: Galleria Giampaolo Abbondio

По его словам, произведения искусства хранятся в 29-тонном сейфе с "чрезвычайно едким" веществом и будут возвращены их владельцам только в том случае, если Ассанж выйдет из тюрьмы.

Основатель WikiLeaks ожидает результатов своей последней апелляции против экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в шпионаже и тюремное заключение сроком до 175 лет.

Скандальный художник, поддерживающий его освобождение, утверждает, что содержание сейфа будет полностью уничтожено, если таймер "Выключатель мертвеца" не будет сбрасываться ежедневно, а сам сейф будет заперт в пятницу.

Проект сейфа для картин Фото: Sky News

По словам Молодкина, 24-часовой таймер обратного отсчета будет сброшен только в том случае, если "кто-то из близких" Ассанжа будет каждый день подтверждать, что он все еще жив.

Молодкин сделал заявление на фоне опасений сторонников Ассанжа, что у него ухудшилось здоровье, а его адвокат заявил, что его "жизнь будет под угрозой", если его экстрадируют.

"В наше катастрофическое время — когда у нас так много войн — уничтожать искусство — гораздо большее табу, чем разрушать жизнь человека. С тех пор как Джулиан Ассанж оказался в тюрьме… свобода выражения мнений, свобода слова, свобода информации начали все больше и больше подавляться. Сейчас это чувство у меня усилилось", — заявил художник.

Он отказался назвать какие произведения искусства оказались в сейфе, но говорит, что там находятся некоторые из его собственных работ, а также произведения Пикассо, Рембрандта, Уорхола, Джаспера Джонса, Янниса Кунеллиса, Роберта Раушенберга, Сары Лукас и других художников.

Сейф, созданный Андреем Молодкиным Фото: Sky News

Также владелец одной миланской галереи утверждает, что предоставил картину Пикассо Молодкину и подписал соглашение о неразглашении информации о том, какую именно.

Джампаоло Аббондио, который знал Молодкина много лет, сказал, что сначала он отказывался передать картину, но потом согласился.

"Это натолкнуло меня на мысль, что для мира важнее иметь одного Ассанжа, чем дополнительного Пикассо, поэтому я решил согласиться", — сказал он.

Молодкин ранее попал в заголовки газет после того, как облил копии мемуаров принца Гарри "Запасной" искусственной кровью в знак протеста против того, что он убил талибов во время службы в Афганистане.

Кто такой Андрей Молодкин

Молодкин – скульптор и художник. Он — бывший солдат Советской Армии, участник антивоенных протестов и российский диссидент, сейчас живет на юге Франции.

Ранее он сделал огромный портрет Владимира Путина, используя кровь, сданную украинскими солдатами, и говорит, что не может вернуться в Россию, так как боится, что режим Путина посадит его в тюрьму за его работу.

Портрет Путина авторства Андрея Молодкина Фото: Galleria Giampaolo Abbondio

Жена Ассанжа Стелла поддерживает проект Молодкина Dead Man's Switch, который она назвала "произведением искусства".

"Политическое заключение Джулиана — это настоящий террористический акт против демократии. Истинные цели здесь — не только Джулиан Ассанж , но и право общественности знать, а также будущее способности привлекать власть к ответственности. Если демократия победит, искусство сохранится, как и жизнь Джулиана", — заявила она.

Говорят, что Молодкин хранит сейф в своей мастерской на юге Франции, прежде чем перевезти его в некое тайное место.

Напомним, основатель WikiLeaks содержится в тюрьме строгого режима HMP Belmarsh на юго-востоке Лондона с апреля 2019 года после того, как его насильно выдворили из посольства Эквадора, когда его семилетнее дипломатическое убежище было аннулировано.

Публичные слушания назначены на 20 и 21 февраля и считаются последним шансом для Ассанжа предотвратить его экстрадицию в США.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис в день свадьбы Фото: Getty Images

В 2022 году Ассанж женился на своем адвокате Стелле Моррис. Стелла была в свадебном платье от британского дизайнера Вивьен Вествуд.