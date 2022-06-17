Основателя Wikileaks Ассанжа экстрадируют в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы

В МВД Великобритании решили, что экстрадиция не повредит австралийцу, так как в Америке с ним будут гуманно обращаться.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США, сообщает ВВС. Теперь у Ассанжа есть 14 дней на обжалование этого решения. В британском МВД считают, что экстрадиция не будет "несовместима с правами человека" и что в США с обвиняемым "будут обращаться надлежащим образом".

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В чем обвиняют основателя Wikileaks

Австралиец Ассанж много лет скрывается от американского суда. После того, как Wikileaks опубликовал около десятки тысяч секретных документов о ходе войны в Афганистане и в Ираке, основателя сайта обвинили по 18 пунктам, в том числе, в шпионаже, разглашении государственной тайны, связях с хакерами и попытках взлома ресурсов ЦРУ и АНБ. Суммарно ему может грозить до 175 лет тюрьмы. При этом в Швеции австралийца обвиняют в сексуальных преступлениях.

С 2010 года Джулиан Ассанж находится в Лондоне. скрываясь от американского и шведского правосудия. Чтобы избежать экстрадиции в Швецию, он попросил у руководства Эквадора политического убежища и поселился в лондонском посольстве этой страны.

В апреле 2019 года Эквадор лишил Ассанжа права на убежище, обвинив его в нарушении договоренностей, на которых австралийцу предоставили защиту: основатель Wikileaks активно комментировал в "Твиттере" мировые события. С тех пор он находится под стражей в Великобритании.

Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать Ассанжа в США еще в декабре 2021 года. Такое решение судьи приняли из-за того, что журналист якобы страдает депрессией и может покончить жизнь самоубийством.

Как сообщалось ранее, бывший президент США Дональд Трамп был готов помиловать Джулиана Ассанжа в обмен на получение информации об источнике данных.