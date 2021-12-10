Суд Великобритании разрешил экстрадировать Джулиана Ассанжа в США

Основателя WikiLeaks власти США обвиняют по 18 пунктам — ему грозит тюремное заключение на 170 лет.

Апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил апелляцию правительства США и разрешил экстрадицию из Великобритании основателя портала Wikileaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Sky News.

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Апелляция была подана американской стороной после того, как в январе 2021 решением судьи Центрального уголовного суда Лондона Ванессой Барайтсер было отказано властям США в экстрадиции Ассанжа. Решение было принято на основании того, что журналист якобы страдает депрессией и способен совершить самоубийство. В этот раз после двухдневного слушания суд принял решение в пользу Вашингтона.

Невеста журналиста Стела Морис считает, что постановление британского суда "несправедливое и неправильное".

"Неужели это справедливо? Неужели это правильно? Как это вообще возможно экстрадировать Джулиана в ту самую страну, которая замышляла его убийство", — возмутилась женщина.

В свою очередь судья лорд Бернетт заявил, что здоровью Ассанжа ничего не угрожает, а американская сторона в случае экстрадиции заявила, что журналист не будет подвергнут "специальным административным мерам" или содержаться в тюрьме максимально строгого режима.

В чем обвиняют основателя Wikileaks?

Основателя WikiLeaks обвиняют по 18 пунктам, в числе которых шпионаж, разглашение государственной тайны, связь с хакерскими группировками и попытки взлома ресурсов ЦРУ и АНБ. По словам американских прокуроров, журналистские разоблачения Ассанжа поставили под угрозу жизни американских агентов разведки, которые работают в ближневосточном регионе. Если вина Ассанжа будет доказана, ему в свовокупности грозит 170 лет тюрьмы.

Ассанж находился под стражей в Великобритании более 2,5 лет. После публикаций в WikiLeaks многочисленных правительственных и дипломатических документов США он вынужден был бежать из страны. Журналист сначала скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но после того, как ему было отказано в убежище его арестовала британская полиция.

Напомним, что бывший президент США Дональд Трамп был готов помиловать Ассанжа, если тот назовет источник, от которого получил тексты писем со взломанных серверов Демократической партии в 2016 году.