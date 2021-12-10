Суд Великобританії дозволив екстрадувати Джуліана Ассанжа до США

Засновника WikiLeaks влада США звинувачує за 18 пунктами — йому загрожує ув'язнення на 170 років.

Апеляційний суд Англії та Уельсу задовольнив апеляцію уряду США та дозволив екстрадицію з Великобританії засновника порталу Wikileaks Джуліана Ассанжа. Про це повідомляє Sky News.

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Апеляція була подана американською стороною після того, як у січні 2021 р. рішенням судді Центрального кримінального суду Лондона Ванессою Барайтсер було відмовлено владі США в екстрадиції Ассанжа. Рішення було прийняте на підставі того, що журналіст нібито страждає на депресію і здатний вчинити самогубство. Цього разу після дводенного слухання суд ухвалив рішення на користь Вашингтона.

Наречена журналіста Стела Моріс вважає, що ухвала британського суду "несправедлива і неправильна".

"Невже це справедливо? Невже це правильно? Як це взагалі можливо екстрадувати Джуліана в ту саму країну, яка задумувала його вбивство", — обурилася жінка.

Зі свого боку суддя лорд Бернетт заявив, що здоров'ю Ассанжа нічого не загрожує, а американська сторона у разі екстрадиції заявила, що журналіст не буде підданий "спеціальним адміністративним заходам" або утримуватися у в'язниці максимально суворого режиму.

У чому звинувачують засновника Wikileaks?

Засновника WikiLeaks звинувачують у 18 пунктах, серед яких шпигунство, розголошення державної таємниці, зв'язок з хакерськими угрупованнями та спроби зламування ресурсів ЦРУ та АНБ. За словами американських прокурорів, журналістські викриття Ассанжа поставили під загрозу життю американських агентів розвідки, які працюють у близькосхідному регіоні. Якщо провина Ассанжа буде доведена, йому загрожує 170 років в'язниці.

Ассанж перебував під вартою у Великій Британії більше 2,5 років. Після публікацій у WikiLeaks численних урядових та дипломатичних документів США він змушений був тікати з країни. Журналіст спочатку ховався в посольстві Еквадору в Лондоні, але після того, як йому було відмовлено в притулку, його заарештувала британська поліція.

Нагадаємо, що колишній президент США Дональд Трамп був готовий помилувати Ассанжа, якщо той назве джерело, від якого отримав тексти листів зі зламаних серверів Демократичної партії у 2016 році.