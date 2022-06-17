Засновника Wikileaks Ассанжа екстрадують у США, де йому загрожує 175 років ув'язнення

У МВС Великобританії вирішили, що екстрадиція не зашкодить австралійцю, тому що в Америці з ним гуманно поводитимуться.

Міністерка внутрішніх справ Великобританії Пріті Патель схвалила екстрадицію засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа в США, повідомляє ВВС. Тепер Ассанж має 14 днів на оскарження цього рішення. У британському МВС вважають, що екстрадиція не буде "несумісною з правами людини" та що в США з обвинуваченим "поводитимуться належним чином".

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У чому звинувачують засновника Wikileaks

Австралієць Ассанж багато років ховається від американського суду. Після того, як Wikileaks опублікував близько десятки тисяч секретних документів про перебіг війни в Афганістані та в Іраку, засновника сайту звинуватили за 18 пунктами, у тому числі в шпигунстві, розголошенні державної таємниці, зв'язках із хакерами та спробах зламування ресурсів ЦРУ та АНБ. Сумарно йому може загрожувати до 175 років в'язниці. При цьому у Швеції австралійця звинувачують у сексуальних злочинах.

Із 2010 року Джуліан Ассанж перебуває в Лондоні, ховаючись від американського та шведського правосуддя. Щоб уникнути екстрадиції до Швеції, він попросив у керівництва Еквадору політичного притулку й оселився в лондонському посольстві цієї країни.

У квітні 2019 року Еквадор позбавив Ассанжа права на притулок, звинувативши його в порушенні домовленостей, на яких австралійцю надали захист: засновник Wikileaks активно коментував у "Твіттері" світові події. З того часу він перебуває під вартою у Великій Британії.

Апеляційний суд Англії та Вельсу дозволив екстрадувати Ассанжа в США ще у грудні 2021 року. Таке рішення судді ухвалили через те, що журналіст нібито страждає на депресію та може покінчити життя самогубством.

Як повідомлялося раніше, колишній президент США Дональд Трамп був готовий помилувати Джуліана Ассанжа в обмін на отримання інформації про джерело даних.