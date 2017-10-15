Ларри Флинт заплатит $10 млн за информацию, которая поможет объявить импичмент Трампу

В числе претензий к президенту США – назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности

Издатель журнала Hustler Ларри Флинт выступил с предложением 10 миллионов долларов премии за материалы, которые помогут начать процедуру импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Hill.

Соответствующее объявление опубликовано в газете Washington Post. Фото с изображением рекламы Флинта на своей странице в Twitter разместила репортер Fox Business Лиз Клемен.

"Ларри Флинт и журнал Hustler объявляют о предложении до $ 10 млн за информацию, которая приведет к импичменту и смещение с поста Дональда Трампа", – говорится в объявлении.

Larry Flynt ad offering $10M on Trump dirt https://t.co/t57YJefbsB — FOX Business (@FoxBusiness) 13 октября 2017 г.

В самом материале высказан ряд претензий к президенту США, в частности, за "назначение недостаточно квалифицированных лиц на высокие должности".

"Я чувствую, что мой патриотический долг и обязанность всех американцев – сбросить Трампа, пока не стало слишком поздно ... Импичмент – это грязное, спорное дело, но альтернатива – еще три года дестабилизировать функции – еще хуже", – сказал Флинт.

Напомним, в июле 2017 года член нижней палаты Конгресса США, демократ из Калифорнии Брэд Шерман внес на рассмотрение Палаты представителей акт об импичменте Дональду Трампу. Шерман обвинил президента США в препятствовании правосудию в ходе расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Конгрессмен считает, что примером таких действий является решение президента Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми.

К Брэду Шермана присоединился его коллега-демократ из Техаса Эл Грин. Инициатива демократов вряд ли будет поддержана в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. Но конгрессмены надеются, что представление акта об импичменте станет предупреждением для Белого дома.