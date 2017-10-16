США и Южная Корея учатся воевать против КНДР

Военно-морские силы США и Южной Кореи начинают совместные военные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу 7-го оперативного флота ВМС США.
Как отмечается, от ВМС США в учениях будут задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган" и ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин".
По данным южнокорейских СМИ, авианосная группа, как ожидается, будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин" - в Желтом море.
Предполагается также, что в учениях примут участие две ударные атомные подводные лодки США.
Ожидается, что учения продлятся с 16 по 26 октября.
Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN, что Соединенные Штаты продолжат предпринимать попытки дипломатического урегулирования кризиса в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, "пока не упадет первая бомба".