США и Южная Корея учатся воевать против КНДР

В учениях примут участие две американские ударные атомные подводные лодки

Военно-морские силы США и Южной Кореи начинают совместные военные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу 7-го оперативного флота ВМС США.

Как отмечается, от ВМС США в учениях будут задействованы авианосная ударная группа, возглавляемая атомным авианосцем "Рональд Рейган" и ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин".

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По данным южнокорейских СМИ, авианосная группа, как ожидается, будет действовать вблизи берегов Северной Кореи в Японском море, а ракетные эсминцы "Стэтхэм" и "Мастин" - в Желтом море.

Предполагается также, что в учениях примут участие две ударные атомные подводные лодки США.

Ожидается, что учения продлятся с 16 по 26 октября.

Напомним, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил в интервью CNN, что Соединенные Штаты продолжат предпринимать попытки дипломатического урегулирования кризиса в связи с ракетной и ядерной программами КНДР, "пока не упадет первая бомба".