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Главная » Мир » Янтарная комната может находиться под Дрезденом

Янтарная комната может находиться под Дрезденом

Янтарная комната может находиться под Дрезденом
Фото из открытых источников

Там же, возможно, хранятся драгоценности, принадлежавшие последнему монарху имперской Германии — кайзеру Вильгельму II

17.10.17 771
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Немецкие власти дали добро на проведение экспедиции в Княжеской пещере Рудных гор под Дрезденом — энтузиасты считают, что именно там спрятаны сокровища русских царей, легендарная Янтарная комната.

КАк сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail, ученые Третьего Рейха использовали пещеры в холмах Хартенштайна во время войны, но что они там делали, неизвестно — все документы об их работе бесследно исчезли. 

Один из участников экспедиции Петр Лор утверждает, что надежный источник рассказал ему о местонахождении сокровища в 2001 году. Якобы тайник находится близ железной дороги, на которой в апреле 1945 года остановился поезд из Кенигсберга. Там же, как утверждает специалист, хранятся драгоценности, принадлежавшие последнему монарху имперской Германии — кайзеру Вильгельму II, который отправился в изгнание в Голландию в 1918 году после его поражения в Первой мировой. 

Лор просканировал холмы в сентябре. "Мы обнаружили на деревьях следы от стальных канатов, которые использовались для перевозки ящиков. Георадар показал систему секретных туннелей под самой пещерной системой", — говорит он.

Напомним, во время Второй мировой  войны германские захватчики вывезли из захваченного Царского села Янтарную комнату — знаменитую преимущественно янтарную отделку кабинета XVIII века. Какое-то время она хранилась в Королевском замке Кенигсберга, но при штурме города советскими войсками бесследно исчезла.

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