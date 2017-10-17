Янтарная комната может находиться под Дрезденом

Немецкие власти дали добро на проведение экспедиции в Княжеской пещере Рудных гор под Дрезденом — энтузиасты считают, что именно там спрятаны сокровища русских царей, легендарная Янтарная комната.

КАк сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail, ученые Третьего Рейха использовали пещеры в холмах Хартенштайна во время войны, но что они там делали, неизвестно — все документы об их работе бесследно исчезли.

Один из участников экспедиции Петр Лор утверждает, что надежный источник рассказал ему о местонахождении сокровища в 2001 году. Якобы тайник находится близ железной дороги, на которой в апреле 1945 года остановился поезд из Кенигсберга. Там же, как утверждает специалист, хранятся драгоценности, принадлежавшие последнему монарху имперской Германии — кайзеру Вильгельму II, который отправился в изгнание в Голландию в 1918 году после его поражения в Первой мировой.

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Лор просканировал холмы в сентябре. "Мы обнаружили на деревьях следы от стальных канатов, которые использовались для перевозки ящиков. Георадар показал систему секретных туннелей под самой пещерной системой", — говорит он.

Напомним, во время Второй мировой войны германские захватчики вывезли из захваченного Царского села Янтарную комнату — знаменитую преимущественно янтарную отделку кабинета XVIII века. Какое-то время она хранилась в Королевском замке Кенигсберга, но при штурме города советскими войсками бесследно исчезла.