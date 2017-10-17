За подобное открытие в этом году была присуждена Нобелевская премия по физике

Ученые объединенной лаборатории LIGO-VIRGO Collaboration зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд, которое произошло примерно 130 млн лет назад.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BBC.

Данные с детекторов LIGO (США) и VIRGO (Европа) были получены еще 17 августа. Это открытие позволило телескопам во всем мире собрать данные об этом слиянии в динамике – информацию о гравитационных волнах и излучении, порожденных событием, фиксировали в течение нескольких дней.

Зафиксированная вспышка произошла в галактике NGC 4993, в созвездии Гидры на расстоянии около 130 млн световых лет от Земли. Столкнувшиеся космические тела были ядрами погибших звезд. Их масса была всего на 10-20% больше массы Солнца, но размером они не превышали 30 км в поперечнике. Для сравнения, радиус Солнца составляет около 700 тыс. км.

В отличие от зафиксированного ранее столкновения черных дыр, аналогичное событие с участием нейтронных звезд породило не только гравитационные волны, но и мощное гамма-излучение, которое также удалось зафиксировать астрофизикам. Кроме того, такие слияния ведут к образованию атомов золота и платины, утверждают ученые.

На анимированной модели столкновения, которую представило NASA, видно, как два сверхплотных сердечника погибших звезд вращаются вокруг друг друга с увеличивающейся скоростью, в затем сливаются. Это еще на этапе вращения порождает гравитационные волны (возмущение пространства-времени, показанное здесь бледными дугами), а затем после самого столкновения еще несколько видов излучений. Первыми появляются гамма-лучи (обозначены пурпурным цветом), затем ультрафиолетовое излучение (фиолетовым), после них видимое и инфракрасное (от голубого до красного) и, наконец, рентгеновское (синий).

"Это именно то, чего мы так ждали", - прокомментировал результаты наблюдений Давид Рейце, исполнительный директор лаборатории LIGO в Пасадене, Калифорния (США).

Напомним, команда детектора LIGO в лице Райнера Вайса, Барри Бариша и Кипа Торна была отмечена Нобелевской премией в области физики за 2017 год. Награда присуждена им "за решающий вклад в LIGO-детектор и наблюдение гравитационных волн". Начиная с 1970-х годов они занимались разработкой и построением детектора гравитационных волн, зафиксировать которые впервые удалось в середине сентября 2015 года. Официально об этом стало известно 11 февраля 2016 года.