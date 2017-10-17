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Главная » Мир » Видео Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд

Видео Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд

<span class="label red">Видео</span> Ученые впервые зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд
Столкновение нейтронных звезд / Фото: LIGO

За подобное открытие в этом году была присуждена Нобелевская премия по физике

17.10.17 192
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Ученые объединенной лаборатории LIGO-VIRGO Collaboration зафиксировали гравитационные волны от столкновения двух нейтронных звезд, которое произошло примерно 130 млн лет назад.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BBC.

Данные с детекторов LIGO (США) и VIRGO (Европа) были получены еще 17 августа. Это открытие позволило телескопам во всем мире собрать данные об этом слиянии в динамике – информацию о гравитационных волнах и излучении, порожденных событием, фиксировали в течение нескольких дней.

Зафиксированная вспышка произошла в галактике NGC 4993, в созвездии Гидры на расстоянии около 130 млн световых лет от Земли. Столкнувшиеся космические тела были ядрами погибших звезд. Их масса была всего на 10-20% больше массы Солнца, но размером они не превышали 30 км в поперечнике. Для сравнения, радиус Солнца составляет около 700 тыс. км.

В отличие от зафиксированного ранее столкновения черных дыр, аналогичное событие с участием нейтронных звезд породило не только гравитационные волны, но и мощное гамма-излучение, которое также удалось зафиксировать астрофизикам. Кроме того, такие слияния ведут к образованию атомов золота и платины, утверждают ученые.

На анимированной модели столкновения, которую представило NASA, видно, как два сверхплотных сердечника погибших звезд вращаются вокруг друг друга с увеличивающейся скоростью, в затем сливаются. Это еще на этапе вращения порождает гравитационные волны (возмущение пространства-времени, показанное здесь бледными дугами), а затем после самого столкновения еще несколько видов излучений. Первыми появляются гамма-лучи (обозначены пурпурным цветом), затем ультрафиолетовое излучение (фиолетовым), после них видимое и инфракрасное (от голубого до красного) и, наконец, рентгеновское (синий).

"Это именно то, чего мы так ждали", - прокомментировал результаты наблюдений Давид Рейце, исполнительный директор лаборатории LIGO в Пасадене, Калифорния (США).

 

Round and round they go - then BOOM! This animation begins with the final moments of two neutron stars (the super-dense cores of exploded massive stars), whirling around each other in a galaxy 130 million light-years away. Gravitational waves (rippling disturbance in space-time, shown here as pale arcs) bleed away orbital energy, causing the stars to move closer together and merge. As the stars collide, this explosive event emits light across a series of different wavelengths - first gamma rays (magenta), then ultraviolet (violet), then visible and infrared (blue-white to red) and once the jet directed toward us expanded into our view from Earth, X-rays (blue). Our Fermi Gamma-Ray Space Telescope witnessed this event on August 17, 2017 and we watched it unfold over multiple days with a variety of other telescopes, including the Swift spacecraft, the Hubble Space Telescope (@NASAHubble), the Spitzer Space Telescope, our Chandra X-Ray Observatory (@NASAChandraXray) and our NuSTAR mission. The detectors at the Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO) received a gravitational wave signal just 1.7 seconds before the first light was seen by Fermi, making this the first event observed in both light and gravitational waves. Credit: @NASAGoddard/CI Lab #space #nasa #universe #galaxy #stars #astrophysics #astronomy #science #gammarays #ultraviolet #infrared #xrays #gravitationalwaves #neutronstars #hubble #chandra #spitzer #nustar #fermi #swift

Публикация от NASA (@nasa)

Напомним, команда детектора LIGO в лице Райнера Вайса, Барри Бариша и Кипа Торна была отмечена Нобелевской премией в области физики за 2017 год. Награда присуждена им "за решающий вклад в LIGO-детектор и наблюдение гравитационных волн". Начиная с 1970-х годов они занимались разработкой и построением детектора гравитационных волн, зафиксировать которые впервые удалось в середине сентября 2015 года. Официально об этом стало известно 11 февраля 2016 года.

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