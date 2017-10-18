Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Фото Американские экологи обнаружили в меню аллигаторов акул

Фото Американские экологи обнаружили в меню аллигаторов акул

<span class="label red">Фото</span> Американские экологи обнаружили в меню аллигаторов акул
Фото: popmech.ru

Ученые выявили четыре подобных случая

18.10.17 79
000

Эколог Джеймс Нифон и биолог Рассел Лоуэрс проверили, чем питаются мисиссипские аллигаторы, и обнаружили в их меню акул. Об этом пишет Популярная механика.

Аллигаторы живут в пресных реках, а акулы — в солёном океане, но в устьях рек их среды обитания естесственным образом смешиваются, предоставляя аллигаторам возможность поохотиться на тех, до кого им обычно не дотянуться — пластиножаберных (акул и скатов) и морских черепах.

И акул, и аллигаторов сложно наблюдать в природе, поэтому случаев межвидового хищничества между ними описано немного — но такие записи всё-таки есть, включая четыре случая, которые наблюдали Нифон и Лоуэрс.

Особенно часто это случается во время дождей, когда падающая с неба пресная вода даёт аллигаторам возможность дольше пробыть в районах с более солёной водой — и ближе к акулам. В такие дни диета аллигаторов, обычно состоящая из моллюсков, мелкой рыбы и водоплавающих птиц, дополняется морепродуктами — усатыми акулами-няньками, рыбой-молотом, лимонной акулой и атлантическим скатом.

Обратный случай был описан всего однажды, в The Fishing Gazette за 1887 год. Тогда аллигаторы устроили пир в прибое — поедали принесённую приливной волной рыбу. Их атаковали акулы, привлечённые запахами, и состоялось историческое сражение между великими хищниками.

Фото: popmech.ru

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Сегодня в стране прошел Всеукраинский марш за права животныхGucci отказывается от норки, лис и каракуляВ Нидерландах собираются приобщить ворон к уборке улиц

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5313
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 19204
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 4807
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3278
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 1710
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2025
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2357
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2200
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2660
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3139
  1. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 15376 / 16117
  2. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 6955 / 7346
  3. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 4679 / 5113
  4. Приватбанк начал распродажу недвижимости 4587 / 4950
  5. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3381 / 72356
  6. Россия отдала китайцам добычу своего золота 2994 / 3404
  7. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 2716 / 2976
  8. В Пенсионном фонде рассказали, кто какую пенсию будет получать 2089 / 7707
  9. Националисты заявили, что взяли под свой контроль вертолетную площадку Януковича 2077 / 2267
  10. Порошенко предложил Раде внести изменения в Конституцию в части депутатской неприкосновенности 1749 / 1853
  1. Под Радой Парасюк напал на Гелетея 16 / 2976
  2. В Кабмине рассказали, как выросла пенсия чернобыльцев 12 / 16117
  3. Израильские врачи отрезали и пришили назад голову 9-летней пациентке 10 / 5113
  4. Йося и его дети. История одесского гинеколога 7 / 97115
  5. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 7 / 314
  6. Олигархи захватили Украину, - Хельсинская комиссия США 7 / 496
  7. Протесты в Киеве: что сейчас происходит у здания Верховной Рады 6 / 7346
  8. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 6 / 2025
  9. Расмуссен: Запад должен предоставить Украине оружие и разместить на Донбассе миротворцев 5 / 1520
  10. Приватбанк начал распродажу недвижимости 5 / 4950
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.