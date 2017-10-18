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Главная » Мир » США продлили регистрацию на лотерею Green Card из-за технического сбоя

США продлили регистрацию на лотерею Green Card из-за технического сбоя

США продлили регистрацию на лотерею Green Card из-за технического сбоя
Joshua Trujillo / seattlepi.com

Новый период регистрации начинается 18-го и заканчивается 22 ноября

18.10.17 100
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Организаторы визовой лотереи Diversity Visa Lottery 2019 - "зеленая карта" (Green Card) заявили о том, что новый период подачи заявок начинается сегодня, 18 октября.

Об этом пишет "Голос Америки".

Изначально новый период регистрации стартовал 3 октября, однако из-за технического сбоя все заявки, поданные с 3 по 10 октября, были утеряны.

"Заявки, поданные с 3 по 10 октября, недействительны и исключены из системы; повторные заявления не будут считаться дубликатными", - говорится на сайте Государственного департамента США.

Подача дубликатных заявлений является основанием для дисквалификации участников лотереи.

"Технические проблемы были устранены, новый полный период подачи заявок начнется в полдень по стандартному восточному времени (EST) в среду 18 октября 2017 и продлится до полудня по восточному стандартному времени в среду 22 ноября 2017", - говорится в заявлении.

Госдепартамент рекомендует заявителям "выбросить" любые подтверждающие документы и номера, относящиеся к заявкам, поданным с 3 по 10 октября.

Госдепартамент направит автоматически сформированное сообщение по электронной почте каждому заявителю, зарегистрированному в программе в начале октября, чтобы они посетили сайт dvlottery.state.gov и ознакомились "с важной информацией".

При этом Госдепартамент не может сказать, сколько именно заявок пропали в результате технического сбоя и сколько людей подадут новые заявки.

На сайте посольства США в Эквадоре сообщается, что из-за неполадок "невозможно точно установить, участвует ли в лотерее страна, если заявитель выбирал не ту страну, которая является местом его рождения, что допускается при определенных обстоятельствах".

Уточняется также, что проблема не была результатом хакерской атаки.

Хотя период подачи заявок был продлен, эксперты опасаются, что многие из заявителей могут не знать о необходимости зарегистрироваться заново.

Напомним, регистрация на визовую лотерею Green Card началась 3 октября.

Посольство США в Украине проводит собеседования для получения виз по результатам розыгрыша диверсификационной визовой лотереи (лотерея "Грин-кард") с 1 марта 2012 года.

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