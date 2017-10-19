Министерство по делам искусственного интеллекта ОАЭ возглавил 27-летний Омар бин Султан

Это будет первое в мире подобное ведомство

Министерство по делам искусственного интеллекта открылось в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это будет первое в мире подобное министерство.

Об этом со ссылкой на Arabian Business сообщают мировые СМИ.

Новое министерство по делам искусственного интеллекта возглавил 27-летний Омар бин Султан. Такое открытие станет частью стратегии ОАЭ, в рамках которой страна должна возглавить глобальную технологическую революцию и колонизировать Марс уже с 2117 года.

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Само министерство должно повысить эффективность производства правительства, создавая новую инновационную среду путем инвестирования в искуственный интеллект.

Министерство будет заниматься поддержкой науки и различных исследований в области искусственного интеллекта. Сейчас ОАЭ являются лидерами в инвестировании данной сферы.

Напомним, в Дубае заработал первый в мире "умный" полицейский участок.