Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Министерство по делам искусственного интеллекта ОАЭ возглавил 27-летний Омар бин Султан

Министерство по делам искусственного интеллекта ОАЭ возглавил 27-летний Омар бин Султан

Министерство по делам искусственного интеллекта ОАЭ возглавил 27-летний Омар бин Султан
Иллюстративное фото

Это будет первое в мире подобное ведомство

19.10.17 23
100

Министерство по делам искусственного интеллекта открылось в Объединенных Арабских Эмиратах.

Это будет первое в мире подобное министерство.

Об этом со ссылкой на Arabian Business сообщают мировые СМИ.

Новое министерство по делам искусственного интеллекта возглавил 27-летний Омар бин Султан. Такое открытие станет частью стратегии ОАЭ, в рамках которой страна должна возглавить глобальную технологическую революцию и колонизировать Марс уже с 2117 года.

Само министерство должно повысить эффективность производства правительства, создавая новую инновационную среду путем инвестирования в искуственный интеллект.

Министерство будет заниматься поддержкой науки и различных исследований в области искусственного интеллекта. Сейчас ОАЭ являются лидерами в инвестировании данной сферы.

Напомним, в Дубае заработал первый в мире "умный" полицейский участок.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
ОАЭ высылают дипломатов Северной Кореи и отзывают своего посланника из КНДРМарсианский город появится в ОАЭВ Дубае заработал первый в мире "умный" полицейский участок

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 5736
  2. Беня знает за облаву. Чёрный рынок с одесской душой 20608
  3. 8 заповедей Пачаури. Как нобелевский лауреат меняет мир 5112
  4. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 3804
  5. Настройщик Рады. Андрей Парубий о сценариях Кремля и депутатской неприкосновенности 2162
  6. Зоя и её пациенты. О чём говорят люди, которые оказались в хосписе 2360
  7. Если бы УНР выстояла. Александр Ирванец об Украине, которой не было 2682
  8. Вкалывают роботы. Почему в Украину пришла мода на обучение детей робототехнике 2397
  9. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 2781
  10. Тесные поминки. 4 интересных фильма, которые не попали в украинский прокат 3359
  1. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 3859 / 76063
  2. Под Радой опять произошли стычки с силовиками 3134 / 3458
  3. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 2840 / 3275
  4. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 2834 / 3098
  5. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 2725 / 3132
  6. Сенат Канады единогласно утвердил "закон Магнитского" 2494 / 2737
  7. Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину 2434 / 2682
  8. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 2295 / 2461
  9. В МЭРТ объяснили, как случилось, что товарооборот между Украиной и Россией вырос 2292 / 2653
  10. В Кремле внимательно следят за протестами в Киеве, - Песков 2272 / 2504
  1. Вечно молодой. Почему наше общество заботится о том, чтобы детство не кончалось 16 / 925
  2. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 16 / 1840
  3. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 14 / 1589
  4. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 13 / 5736
  5. Россия продлила Януковичу право на пребывание в стране еще на год 10 / 2461
  6. Рада в осаде. Что показала акция "Большая политическая реформа" 10 / 3275
  7. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 10 / 2285
  8. Есть ли жизнь на пенсии. На что могут рассчитывать украинцы после 60 9 / 3098
  9. Выплаты переселенцам могут увеличить, – Минсоцполитики 9 / 3132
  10. Кубив рассказал о строительстве китайцами метро на столичную Троещину 8 / 2682
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.