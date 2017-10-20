Из-за акустических атак на Кубе пострадали не только дипломаты США

Кроме информации о 22 американских дипломатах, которые пострадали от вредных для здоровья акустических атак в Гаване, стали появляться сведения о поражении других граждан США, в том числе туристов, агента ФБР и врача при американском посольстве. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Associated Press.

"Это было столь явным, и произошло так быстро, что я больше ни на чем не мог сосредоточиться, и это действительно напугало меня", – цитирует агентство 37-летнего финансиста Криса Аллена, который имел ряд опасных симптомов, в том числе онемение конечностей.

Он посещал Гавану в качестве туриста и остановился в том же отеле, где были расселены американские дипломаты. Его история болезни, а также предоставленные Алленом копии электронных писем из Гаваны свидетельствуют о внезапном заболеваним при непонятных обстоятельствах. Он потратил тысячи долларов на медицинские обследования, однако симптомы не исчезали.

Следователи продолжают работу над установлением оружия, которое могло генерировать вредные акустические волны, а также, кто еще мог пострадать от атаки.

При этом также стало известно о том, что от "звуковых атак" пострадал агент ФБР, который находился на Кубе в командировке. Инцидент произошел ранее в этом году, после которого он также обратился за медицинской помощью.

Кроме того, последствия неизвестного акустического воздействия испытал на себе также врач американского посольства, который был отправлен в Гавану для лечения сотрудником диппредставительства.

Источники рассказали об этом на условиях анонимности, поскольку расследование ФБР продолжается.

Напомним, в течение нескольких месяцев более двух десятков сотрудников посольства США в Гаване пострадали от воздействия неизвестного характера. По предварительной информации, это могли быть генераторы специальных звуковых волн нечувствительного диапазона. В частности, у дипломатов были обнаружены симптомы, начиная от потери слуха и тошноты до головной боли и проблем с удержанием равновесия.