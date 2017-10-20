Книга о тунеядстве стала хитом в Финляндии

Автор заявляет, что за свою жизнь изучил все возможные способы получения различных пособий

В Финляндии настоящим хитом стала дебютная работа Осси Нюмана (Ossi Nyman) "Наглость" (Röyhkeys), в которой он рассказывает о том, как не работать и жить на пособия.

Как рассказал в интервью изданию Helsingin Sanomat, на которой ссылаются европейские СМИ, сам новоиспеченный писатель, за свою почти 40-летнюю жизнь в Финляндии он ни разу не работал. Финн называет себя "идейным безработным", который успешно может существовать в финской социальной системе. Нюман заявляет, что за свою жизнь изучил все возможные способы получения различных пособий, о которых и поведал в книге.

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Первый тираж был успешно распродан, сообщает бизнес-издание Kauppalehti. Однако успех дебютной работы "идейного безработного" привлек к нему внимание социальных служб, на пособия которых он и жил. Столичная соцслужба заявила, что дело Нюмана будет пересмотрено, а прожиточное пособие писателю могут прекратить выплачивать.

Откровения финна вызвали и резкую критику в финском обществе, в котором не принято бездельничать и гордиться этим. Однако, по словам автора "Наглости", он получил массу писем от людей, которые ведут такой же образ жизни.

Напомним, Лукашенко решил пока не брать налог с "тунеядцев".