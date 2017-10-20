В Бразилии школьник расстрелял своих одноклассников

В Бразилии подросток устроил стрельбу в школе, в результате которой 2 учеников погибли и 4 были ранены. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

Представитель полиции заявил, что мальчик мог быть затравленным одноклассниками, и это могло быть причиной нападения.

"Его называли вонючкой, потому что он не использовал дезодорант", - сказал ученик.

Свидетель стрельбы отметил, что стрелок не имел конкретной цели, а стрелял по всем.

Устроивший стрельбу ученик является сыном военного полицейского. Перед нападением он взял дома оружие. Огонь он открыл в перерыве между уроками, достав оружие из рюкзака.

Сейчас он находится под стражей в полиции.

Одноклассник стрелка подтвердил, что парень страдал от издевательств.