Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В Германии поломались все подлодки
В Германии поломались все подлодки
Фото: korabli.eu

В Германии поломались все подлодки

Последняя из шести субмарин получила повреждения у берегов Норвегии

23.10.17 1819
000

У военно-морских сил Германии на сегодня находятся на ремонте все шесть из шести подводных лодок. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Defense News.

Последняя из них вышла из строя 15 октября, получив повреждения у берегов Норвегии. Во время отработки глубоководного погружения субмарина U-35 повредила лопасти винта.

Подводную лодку отправили на верфь в Киле. В этом году она еще должна была принять участие в учениях у побережья Швеции и Дании.

U-35 - это лодка класса 212А, такого же типа, которую немецкий концерн ThyssenKrupp хочет построить для Норвегии в рамках многомиллиардного соглашения, подписанного в начале этого года. Две лодки этого класса есть в составе флота Италии.

На какой срок U-35 будет выведена из эксплуатации, пока неизвестно. Ожидается, что на следующей неделе чиновники сделают заявление о характере повреждений и сроках ремонта.

Подводная лодка U-35 присоединится к трем субмаринам, которые уже ремонтируются на верфи в Киле: U-31 будет находиться на верфи до декабря, а U-33 и U-36 - до февраля и марта 2018 соответственно.

Кроме того, субмарины U-32 и U-34 выведены из эксплуатации и ждут места в доках для технического обслуживания на верфи.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Германии существенно повысили штрафы за нарушение правил дорожного движенияЛидер немецких свободных демократов призывает позвать Путина на встречу "Большой семерки"Пожар уничтожил главную достопримечательность Франкфурта-на-Майне

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. От любви до ненависти. Чем человек отличается от обезьян 2565
  2. Живое место. Почему сталкеров тянет в Чернобыльскую зону 3267
  3. Пустота "русского мира". Зачем Кремлю исторический секонд-хенд 2407
  4. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 4334
  5. Порошенко не свергнут. Кто выигрывает от противоречий националистов и патриотов 2695
  6. Атака лёгкой кавалерии. Как яблоко победило смерть в Крыму и на Донбассе 2604
  7. Голливудская сделка. Почему в нынешней Украине невозможен секс-скандал 1920
  8. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 1641
  9. Фук и пшик. Над чем и над кем стебётся Виктор Пелевин в романе iPhuck 10 2008
  10. Мир через колено. Лучшие сериалы октября 1705
  1. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 2879 / 3341
  2. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 2541 / 51345
  3. Билеты на шесть поездов в западном направлении пока не продаются 2375 / 2715
  4. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 1754 / 82409
  5. Депутаты установили новый антирекорд посещаемости Рады, - КИУ 1436 / 1729
  6. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 1288 / 2782
  7. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 1269 / 1439
  8. Эксперты подсчитали, кто больше всех нагадил в космосе 1252 / 1493
  9. Кадыров введет войска в Арктику 1247 / 1502
  10. Винницкий мэр ответил Путину за Петлюру 1217 / 2559
  1. Порошенко анонсировал ротацию подразделений ВСУ на Донбассе 7 / 3341
  2. Успеть до 30. Чему нужно научиться, пока вы молоды 7 / 777
  3. Свидетели Панивальковой. Участницы трио Panivalkova о знакомстве с идеальной женщиной 7 / 1641
  4. Соль коррупции. Почему одни украинцы обналичивают украденное другими 5 / 1331
  5. Сладкое, солёное, фаршированное. Как меняются кулинарные привычки украинцев 5 / 1439
  6. Доза энергии. 9 вещей, которые кофе делает с вашим телом 4 / 2678
  7. Ученые провели опыты на младенцах и определили природу страха перед змеями и пауками 4 / 477
  8. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 4 / 82409
  9. Черноморск атакуют дикие зеленые обезьянки 3 / 2782
  10. Ополченцы (рассказ о трудовых буднях укропоненавистников) 3 / 51345
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.