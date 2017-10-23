В Германии поломались все подлодки

У военно-морских сил Германии на сегодня находятся на ремонте все шесть из шести подводных лодок. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Defense News.

Последняя из них вышла из строя 15 октября, получив повреждения у берегов Норвегии. Во время отработки глубоководного погружения субмарина U-35 повредила лопасти винта.

Подводную лодку отправили на верфь в Киле. В этом году она еще должна была принять участие в учениях у побережья Швеции и Дании.

U-35 - это лодка класса 212А, такого же типа, которую немецкий концерн ThyssenKrupp хочет построить для Норвегии в рамках многомиллиардного соглашения, подписанного в начале этого года. Две лодки этого класса есть в составе флота Италии.

На какой срок U-35 будет выведена из эксплуатации, пока неизвестно. Ожидается, что на следующей неделе чиновники сделают заявление о характере повреждений и сроках ремонта.

Подводная лодка U-35 присоединится к трем субмаринам, которые уже ремонтируются на верфи в Киле: U-31 будет находиться на верфи до декабря, а U-33 и U-36 - до февраля и марта 2018 соответственно.

Кроме того, субмарины U-32 и U-34 выведены из эксплуатации и ждут места в доках для технического обслуживания на верфи.