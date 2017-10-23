Опубликовано видео допроса преступника Бориса Грица, который 23 октября атаковал с ножом радиоведущую и заместителя главного редактора "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр.
Видео опубликовали российские СМИ.
На записи задержанный заявляет о том, что "общался" с пострадавшей журналисткой "телепатически" с 2012 года. По его словам, в последние два месяца она "изводила его сексуально".
Задержанный Гриц работал репетитором по физике и математике. Информация об этом сохранилась на одном из сайтов, посвященных подготовке школьников к ЕГЭ.
Напомним, Авакова хотела убить "Торпеда".