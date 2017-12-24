Волкер: Санкции стимулируют РФ выполнять минские соглашения

Антироссийские санкции должны оставаться в силе, пока будут выполнены минские соглашения. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa, передает Интерфакс-Украина.
Также он назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел.
"2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", - сказал Волкер.
Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.
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"Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения", - отметил он.
Ранее министерство финансов США внесло в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, среди которых и глава Чечни Рамзан Кадыров.