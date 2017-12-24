Волкер: Санкции стимулируют РФ выполнять минские соглашения

Антироссийские санкции должны оставаться в силе, пока будут выполнены минские соглашения. Об этом специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью итальянской газете La Stampa, передает Интерфакс-Украина.

Также он назвал "абсолютно ошибочным" впечатление о том, что кризис на востоке Украины прошел.

"2017 год стал самым жестким. Нарушения режима прекращения огня увеличились, в то время как число убитых мирных жителей стало самым высоким с начала столкновений. К этому добавляется крах экономики и инфраструктуры, что сделало население более уязвимым", - сказал Волкер.

Волкер подчеркнул, что соблюдение минских соглашений является важнейшим условием снятия санкций.

"Мы должны сохранять санкции, пока Минск не будет реализован, потому что они создают для Москвы стимул, чтобы соблюдать соглашения", - отметил он.

Ранее министерство финансов США внесло в санкционный "список Магнитского" пятерых россиян, среди которых и глава Чечни Рамзан Кадыров.