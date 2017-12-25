ЕС и ОБСЕ не будут наблюдать за российскими выборами в Крыму

Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и мониторинговая миссия Евросоюза не отправит в оккупированный Крым своих представителей для наблюдения за ходом российских президентских выборов в 2018 году.

Об этом сообщают российские "Известия" со ссылкой на информацию, полученную в обеих структурах.

Информацию также подтвердили три источника в дипломатических кругах России.

В БДИПЧ ОБСЕ на прошлой неделе объявили, сколько специалистов будут наблюдать за ходом голосования на президентских выборах в России в 2018 году. Речь идет о миссии в 500 человек. Однако в Крым представители этой организации не поедут.

Такую же позицию занимает и Евросоюз.

"Брюссель отправит наблюдателей в Россию, но не в Крым. Это абсолютно точно. Пока еще не согласованы окончательные списки тех, кто поедет в Россию. На данный момент ведутся переговоры с принимающей стороной", - сказал евродепутат Томаш Здеховски.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 18 марта.