Призыв Навального бойкотировать выборы президента РФ проверят на законность

Один из оппозиционных российских политиков Алексей Навальный предложил россиянам бойкотировать выборы президент РФ в марте будущего года.

Это немедленно прокомментировали в Кремле.

"Неучастие одного из желающих стать кандидатом в связи с тем, что его случай не попадает под законодательство, никоим образом не может повлиять на легитимность выборов", — цитирует Пескова Сноб. ру. Он добавил, что призыв Навального бойкотировать выборы проверят на законность.

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Отметим, 25 декабря Центральная избирательная комиссия РФ отказалась регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за непогашенной судимости. После этого оппозиционер назвал выборы не легитимными и призвал своих сторонников бойкотировать их, а также выйти на массовые акции протеста.

Напомним, Путин не приехал на собственное выдвижение в президенты.