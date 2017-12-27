Природа гонит. Почему мир не готов решать проблемы климатических беженцев

С каждым годом число климатических беженцев растёт, а закона, который защищал бы их права, нет. The New York Times пробует спрогнозировать, что произойдёт с этими людьми в ближайшие годы

По данным ООН, в мире насчитывается более 65 млн беженцев, из которых почти 25 млн уже попросили убежища за пределами собственных стран. Эти показатели самые высокие со времён Второй мировой войны, но и они не учитывают людей, покинувших свои дома вследствие изменения климата. Дело в том, что согласно международному праву претендовать на статус беженца может лишь тот, кто бежал из-за войны или преследований. Климатические беженцы таких прав не имеют. Виной тому — морально устаревшая Конвенция о статусе беженцев, написанная после окончания Второй мировой.

Недавно журнал Science опубликовал исследование, в котором говорится, что поток климатических беженцев в Евросоюз неустанно растёт. Проанализировав запросы беженцев за последние 15 лет, учёные пришли к выводу, что чаще всего о предоставлении убежища просят выходцы из "потеплевших" уголков Земли, где температура окружающей среды продолжает расти. Учёные также прогнозируют, что глобальное потепление не удастся остановить, поэтому всё больше жителей жарких стран будут искать себе новую родину, отмечает The New York Times.

Новая конвенция

В климатическом исследовании, которое охватывает 2000–2014 годы, Вольфрам Шленкер и Ануш Миссириан изучили погодные изменения в странах, откуда прибывают беженцы. Обнаружилось, что на миграцию в Европу влияют стихийные бедствия в сельскохозяйственных регионах 103 стран. Причём эта проблема существует не первый год, климатические беженцы прибывают, а их статус ничем не определён.

На миграцию в Европу влияют стихийные бедствия в сельскохозяйственных регионах 103 стран

Чтобы решить данный вопрос, необходимо обновить текст международной Конвенции о статусе беженцев, но с этим не спешат. Мешают опасения, что если Конвенция 1951 года будет открыта для изменений, политики ряда стран попытаются ослабить её силу, вписав туда пункты, по которым можно будет массово отказывать ищущим убежище людям. Примером может служить администрация американского президента Дональда Трампа, которая запретила въезд на свою территорию гражданам из раздираемой войной Сирии и Йемена.

В течение последних двух лет группа учёных и адвокатов работала над созданием совершенно новой конвенции о беженцах, которая кроме традиционных групп охватывала бы и тех, кто вынужден бежать из своей страны из-за стремительно меняющегося климата. Профессор Колумбийского университета Майкл Дойл, возглавляющий рабочую группу по разработке конвенции, не ожидает, что этот документ примут в ближайшее время. Но Дойл настаивает хотя бы на дискуссии, так как рекордное число людей, покинувших свои страны, в том числе по причине климатических изменений, из-за отсутствия статуса беженца остаются без должной защиты, подчёркивает The New York Times.

Внутреннее перемещение

Первопроходцем в защите прав климатических беженцев может стать Новая Зеландия. Недавно парламент этой страны предложил ввести специальную визу для лиц, спасающихся от климатических изменений. "Одним из вариантов является специальная гуманитарная виза, позволяющая людям мигрировать из-за изменений климата", — заявил министр финансов Новой Зеландии Джеймс Шоу на Всемирной климатической конференции, проходившей в ноябре в германском Бонне. Впрочем, после конференции Шоу больше не делал заявлений на эту тему, поэтому до конца не ясно, пойдёт ли дело дальше его слов.

Ранее гуманитарные визы предлагали несколько стран, в том числе США после стихийных бедствий на Гаити в 2010 году, но, по данным The New York Times, в ноябре 2017-го администрация Трампа прекратила их выдавать.

Профессор университета в Джорджтауне Элизабет Феррис полагает, что большинство климатических беженцев будут перемещаться внутри своей страны. Например, из пострадавшей сельской местности в города или из районов, подверженных затоплению, на возвышенную местность. Согласно прошлогоднему докладу Центра по мониторингу внутренних перемещений, из-за стихийных бедствий в границах своих государств были перемещены более 24 млн человек.

По материалам: The New York Times

Перевод Даниила Непочатова