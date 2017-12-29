В 2017 году в Сирии погибли около 39 тыс. человек

В результате войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тыс. человек. Среди них - 2100 детей и почти 1500 женщин. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), передает DW.

В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3 000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7 500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

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Число жертв вооруженного конфликта в 2017 году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тыс. и 55 тыс. человек. За семь лет, начиная с 2011-го, война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.