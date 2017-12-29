Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В 2017 году в Сирии погибли около 39 тыс. человек

В 2017 году в Сирии погибли около 39 тыс. человек

В 2017 году в Сирии погибли около 39 тыс. человек
Ракка / Фото: skynews.com.au

Война с 2011 года забрала почти полмиллиона жизней

29.12.17 36
000

В результате войны в Сирии в 2017 году погибли, согласно подсчетам правозащитников, около 39 тыс. человек. Среди них - 2100 детей и почти 1500 женщин. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR), передает DW.

В боях, по данным SOHR, за последние 12 месяцев были убиты почти 3 000 военнослужащих армии Башара Асада, а также около 7 500 противников режима, преимущественно сторонников террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат Фатх аш-Шам".

Число жертв вооруженного конфликта в 2017 году несколько снизилось по сравнению с 2016 и 2015 годами, когда оно составляло, соответственно, 49 тыс. и 55 тыс. человек. За семь лет, начиная с 2011-го, война унесла жизни почти полумиллиона сирийцев.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружиеВойна других. Украина между смертью и освобождениемУкраина дождалась. Как встречали в Борисполе освобождённых украинских пленных

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. 100 самых влиятельных украинцев 11071
  2. Никуда не денетесь. Что означает арест активов Коломойского и Боголюбова по иску ПриватБанка 10215
  3. Город на Уже. О месте, случайно ставшем судьбой 11182
  4. Дать в морду революции. Кому захотелось кофе на Крещатике 11551
  5. Донбасс и абрикосы. Любовь Якимчук об украинском Луганске и фагоцитах в "серой зоне" 2809
  6. Разбор полётов. Как MedGoblin борется за умы врачей и здоровье пациентов 4994
  7. Школы сегодня устроены так, чтобы выпускать солдат и священников, — Николя Садирак 1925
  8. "Я устала от глобальной ненависти". ONUKA о новом сингле и будущем альбоме Mozaïka 6356
  9. На живой воде. Как Христина Соловий отозвалась на зов предков 3270
  10. Снігуронька на морозі. Еротична фантазія шашличника Васі 6595
  1. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 8057 / 9137
  2. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 4246 / 4930
  3. Очередной украинский банк прекратил свою деятельность 3098 / 3514
  4. Глава Укроборонпрома опроверг слухи о своей отставке 2851 / 3171
  5. В Ирпене на сессии горсовета гимн Украины прервали гимном России 1972 / 2193
  6. Война других. Украина между смертью и освобождением 1952 / 2164
  7. Обмен пленными согласовывали не с боевиками, а с Россией, – МВОТ 1895 / 2133
  8. На лужайке Белого дома по приказу первой леди спилили 200-летнюю магнолию 1718 / 1924
  9. Додона предложили отстранить от должности президента Молдовы 1547 / 1795
  10. ВСУ продолжат наращивать свои возможности для защиты территориальной целостности Украины 1530 / 1798
  1. Война других. Украина между смертью и освобождением 13 / 2164
  2. Ракеты к бою. Как мир отнёсся к решению США предоставить Украине мощное оружие 10 / 4930
  3. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 10 / 9137
  4. ЦИК хочет поэкспериментировать с промежуточными выборами 8 / 262
  5. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7 / 2736
  6. Украина дождалась. Как встречали в Борисполе освобождённых украинских пленных 6 / 1438
  7. Глава Укроборонпрома опроверг слухи о своей отставке 6 / 3171
  8. НКРЭКУ повысила цены на электроэнергию для промышленных потребителей 6 / 1531
  9. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 5 / 1768
  10. Сыну Шуфрича огласили приговор 5 / 328
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.