Ученый-ядерщик из КНДР покончил с собой после депортации на родину из Китая

Перебежчик совершил самоубийство перед допросом, где его бы спросили о том, кто ему помогал в организации побега

Северокорейский ученый-ядерщик, который был депортирован в КНДР из Китая в ноябре, совершил самоубийство перед допросом. Об этом сообщает Украинские новости со ссылкой на The Telegraph.

Перебежчик, которому около 50 лет, был ведущим исследователем в физическом центре Государственной академии наук в Пхеньяне. Источники сообщили, что он был депортирован 17 ноября и был помещен в одиночную камеру, где и принял яд.

"Он умер, прежде чем был доставлен на допрос, где его бы спросили о причинах побега, о том, кто ему помогал, и какой маршрут он выбрал, – сообщил источник. – Он ушел с работы осенью, сообщив, что беспокоится из-за своих исследовательских проектов. После он внезапно посетил родственников у границы, не сообщив своей семье и не взяв с собой документы для поездки. А когда узнал, что власти его ищут, просто исчез".

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Сообщается также, что он пытался присоединиться к другим перебежчикам, но потерпел неудачу и исчез из страны другим способом.

Китайские власти приняли решение депортировать его обратно на родину, где он и покончил жизнь самоубийством.