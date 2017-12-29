Исландец Сигурдфлордбрадсен считает, что русские слова труднопроизносимые

Еще он не понимает зачем России столько земли

Фанат сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов и фамилий.

Слова болельщика приводит Eurosport.ru.

"На чемпионат мира в Россию меня пригласил русский друг. Когда я посмотрел карту России, она мне показалась слишком большой. Я не понимаю, зачем государствам нужно столько земли. Еще меня удивили тяжелые названия городов с маленьким количеством согласных букв: Сочи, Казань, Москва", — посетовал Сигурдфлордбрадсен.

Несмотря на это, он собирается позвать своего товарища из России в Исландию, где покажет ему деревни Киркьюбайарклейстур и Фаскрудсфьордур и вулкан Эйяфьядлайекюдль.

Напомним, Россия потеряла 50 миллионов русскоязычных.