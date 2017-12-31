Япония рассматривает четыре варианта начала войны с Северной Кореей

В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США

Правительство Японии рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Kyodo.

Среди вариантов развития событий: вторжение сил Южной Кореи в КНДР, ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновение сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР.

В случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.

Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял новые санкции против Северной Кореи в ответ на недавний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, пытаясь ограничить доступ страны к переработанным нефтепродуктам и сырой нефти, а также блокировать заработки от работников за рубежом.