Последняя страна мира встретила Новый год

В 13:00 по киевскому времени на планете полностью наступил 2018-й – Новый год встретили в Независимом Государстве Самоа, пишут мировые СМИ.

Речь идет об островной стране с населением в 195 тысяч жителей в юго-западной части Тихого океана в Полинезии (Океания).



Тем временем на острове Киритимати (входит в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также в столице Королевства Тонга Нукуалофи, где Новый год наступил еще вчера, 31 декабря, в полдень по киевскому времени, сейчас уже первый час ночи 2 января 2018 года.

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Напомним, более 17 тысяч украинцев встретили Новый год в поездах.