Трамп решил, что иранцы хотят еды и свободы

Кроме того, президент США заявил, что его страна совершила глупость, оказав финансовую помощь Пакистану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает Иран успешной страной и предположил, что там настало время для перемен.

Об этом он написал в своем Twitter, на который ссылаются мировые СМИ.

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По словам Трампа, Иран проваливается на всех уровнях, но несмотря на ужасную сделку по атому, заключенную с администрацией Обамы, иранский народ много лет страдает от репрессий.

"Иранцы хотят еды и свободы. Происходит разграбление богатства Ирана, нарушаются права человека. Настало время для перемен!", - заявил президент США.

Кроме того, Трамп заявил, что страна совершила глупость, оказав финансовую помощь Пакистану.

Свое мнение он выразил в Twitter, аргументировав его в тем, что Пакистан предоставляет убежище для террористов.

"Соединенные Штаты по глупости передали Пакистану более $33 млрд финансовой помощи за последние 15 лет. В ответ они не дали нам ничего, кроме лжи и обмана, считая наших лидеров дураками. Они обеспечивают безопасность для террористов, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти нам не помогают. Более этого не будет!", - написал Трамп.

Напомним, власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram на фоне массовых протестов.