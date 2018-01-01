В Калифорнии можно официально курить марихуану

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Associated Press.

Теперь те, кому исполнился 21 год, смогут приобретать, транспортировать, обладать и употреблять до 28,5 гр марихуаны и восемь граммов марихуанового концентрата.

Кроме того, разрешается выращивать до шести растений на территории домохозяйства в местах, которые "не видны общественности".

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Таким образом, Калифорния присоединилась к семи штатам США, а также округу Колумбия, где рекреационная марихуана является легальной.

По мнению властей, легализация позволит рынку марихуаны в Калифорнии вырасти до 3,7 миллиарда долларов в 2018 году, и до 5 миллиардов в 2019 году.

Отмечается, что в Калифорнии с 1996 года легальной является медицинская марихуана. Тем не менее она остается нелегальной в соответствии с федеральным закондавством США.

Напомним, Грузия ждет туристов - любителей марихуаны.