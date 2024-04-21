Необычная мотивация: легализация марихуаны повысила поступления в колледжи, заявили ученые

Новое исследование выявило необычную корреляцию между легализацией марихуаны и желанием подростков учиться и поступать в колледжи. Пусть и непреднамеренно, но подобные законы могут положительно влиять на уровень образования, считают ученые.

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Недавнее исследование, опубликованное в рецензируемом журнале Contemporary Economic Policy, показало, что легализация рекреационной марихуаны привела к значительному увеличению числа заявок на поступление в колледжи. В частности, сразу после легализации марихуаны в колледжах количество заявлений увеличилось на 5,5% по сравнению с колледжами мест, где марихуана по-прежнему запрещена. Этот всплеск был особенно заметен в крупных государственных университетах, где количество заявлений увеличилось почти на 54%. Кроме того, повысился академический уровень: значительно выросли результаты стандартизированных тестов в верхнем квартиле абитуриентов, пишет PsyPost.

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Исследователи использовали Интегрированную систему данных о высшем образовании, в которой собраны обширные данные о подаче заявлений в колледж, демографических характеристиках студентов и стоимости обучения. Они соотнесли эти данные со сроками принятия законов о марихуане в штатах, чтобы определить, влияет ли легальность наркотика на решение об учебе. Анализ показал, что будущие студенты могут учитывать местную политику в отношении рекреационной марихуаны при выборе колледжа, хотя остается неясным, почему на несовершеннолетних выпускников средней школы может повлиять закон, по которому они не могут употреблять марихуану до достижения 21 года. Этот вопрос до сих пор озадачивает ученых, говорит автор исследований, профессор Кристофер Блейк.

Данное исследование дополняет растущий объем литературы, направленной на изучение факторов, влияющих на выбор колледжа. Предыдущие исследования показали, что успешные спортивные программы могут увеличить количество заявлений и показатели успеваемости студентов; в данном исследовании предполагается, что политика штатов в отношении марихуаны может иметь аналогичный эффект. Однако причины такой взаимосвязи до конца не изучены и могут быть связаны с восприятием снижения рисков или более широким социально-политическим климатом.

В будущем исследователи намерены продолжить изучение влияния легализации марихуаны на тенденции поступления в колледж и результаты обучения, особенно в свете недавних общенациональных потрясений, таких как пандемия COVID-19. Это исследование может дать ценную информацию для политиков и учебных заведений, которые рассматривают или уже осуществляют легализацию марихуаны. Кроме того, различия между тенденциями подачи заявлений в месте ее легализации и за его пределами остаются ключевой областью для будущих исследований, тем более что первые результаты свидетельствуют о значительном увеличении числа учащихся за пределами уже после легализации.

Ранее Фокус писал о неоднозначном влиянии марихуаны на послеоперационное восстановление. Первое в своем роде исследование обнаружило связь между различными моделями употребления каннабиса пациентами и тем, насколько хорошо они восстанавливаются после операции.

Также Фокус писал о том, как вейпинг незаметно убивает нашу иммунную систему. Ученые обнаружили, что даже не содержащие никотин пары постепенно парализуют наши самые важные иммунные клетки, делая нас легкой добычей для респираторных заболеваний.