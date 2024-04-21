Незвичайна мотивація: легалізація марихуани підвищила надходження до коледжів, заявили вчені

Нове дослідження виявило незвичну кореляцію між легалізацією марихуани та бажанням підлітків навчатися і вступати до коледжів. Нехай і ненавмисно, але подібні закони можуть позитивно впливати на рівень освіти, вважають учені.

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Недавнє дослідження, опубліковане в рецензованому журналі Contemporary Economic Policy, показало, що легалізація рекреаційної марихуани призвела до значного збільшення кількості заявок на вступ до коледжів. Зокрема, відразу після легалізації марихуани в коледжах кількість заяв збільшилася на 5,5% порівняно з коледжами місць, де марихуана, як і раніше, заборонена. Цей сплеск був особливо помітний у великих державних університетах, де кількість заяв збільшилася майже на 54%. Також підвищився академічний рівень: значно зросли результати стандартизованих тестів у верхньому квартилі абітурієнтів, пише PsyPost.

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Дослідники використовували Інтегровану систему даних про вищу освіту, в якій зібрані великі дані про подачу заяв до коледжу, демографічні характеристики студентів і вартість навчання. Вони співвіднесли ці дані з термінами ухвалення законів про марихуану в штатах, щоб визначити, чи впливає легальність наркотику на рішення про навчання. Аналіз показав, що майбутні студенти можуть враховувати місцеву політику щодо рекреаційної марихуани під час вибору коледжу, хоча залишається незрозумілим, чому на неповнолітніх випускників середньої школи може вплинути закон, за яким вони не можуть вживати марихуану до досягнення 21 року. Це питання досі спантеличує вчених, каже автор досліджень, професор Крістофер Блейк.

Це дослідження доповнює все більший обсяг літератури, спрямованої на вивчення факторів, що впливають на вибір коледжу. Попередні дослідження показали, що успішні спортивні програми можуть збільшити кількість заяв і показники успішності студентів; у цьому дослідженні передбачається, що політика штатів щодо марихуани може мати аналогічний ефект. Однак причини такого взаємозв'язку до кінця не вивчені та можуть бути пов'язані зі сприйняттям зниження ризиків або ширшим соціально-політичним кліматом.

У майбутньому дослідники мають намір продовжити вивчення впливу легалізації марихуани на тенденції вступу до коледжу та результати навчання, особливо у світлі нещодавніх загальнонаціональних потрясінь, таких як пандемія COVID-19. Це дослідження може дати цінну інформацію для політиків і навчальних закладів, які розглядають або вже здійснюють легалізацію марихуани. До того до відмінності між тенденціями подачі заяв у місці її легалізації та за її межами залишаються ключовою галуззю для майбутніх досліджень, тим паче що перші результати свідчать про значне збільшення кількості учнів за межами вже після легалізації.

Раніше Фокус писав про неоднозначний вплив марихуани на післяопераційне відновлення. Перше у своєму роді дослідження виявило зв'язок між різними моделями вживання канабісу пацієнтами й тим, наскільки добре вони відновлюються після операції.

Також Фокус писав про те, як вейпінг непомітно вбиває нашу імунну систему. Вчені виявили, що навіть пари, які не містять нікотин, поступово паралізують наші найважливіші імунні клітини, роблячи нас легкою здобиччю для респіраторних захворювань.