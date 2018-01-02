Суд в Гааге не мог помешать суициду хорватского генерала, - расследование

Об этом сообщает DW.

После изучения правил и процедур по обращению с подсудимыми в суде следователи пришли к выводу, что суд никак не мог помешать суициду.

Так, судья Хассан Джеллоу, председатель верховного суда Гамбии и бывший прокурор международного трибунала по Руанде, который руководил внутренним расследованием, отметил, что "законодательные правила обращения с Пральяком придерживались тюремщиками ООН, офицерами охраны и другими работниками трибунала".

Впрочем, он отметил, что происхождение цианида, которым отравился Пральяк, установить не удалось. Соответствующее расследование сейчас проводит прокуратура Нидерландов.

Джеллоу также добавил, что правила трибунала запрещают обыски, которые противоречат человеческому достоинству, из-за чего цианистый калий могли не обнаружить.

Напомним, Слободан Пральяк, бывший командующий хорватскими силами в Боснии во время войны, выпил яд на заседании суда в Гааге и позже скончался.