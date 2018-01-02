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Главная » Мир » В США из-за ошибки в лотерее люди выиграли на $20 млн больше

В США из-за ошибки в лотерее люди выиграли на $20 млн больше

В США из-за ошибки в лотерее люди выиграли на $20 млн больше
Фото: newsfeeds.pegitboard.com

Пока неизвестно, будут ли выплачены все выигрыши

02.01.18 277
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В американском штате Южная Каролина из-за компьютерного сбоя в день Рождества напечатали чересчур много выигрышных билетов для одной из лотерей. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The New York Times.

Если эти выигрыши будут подтверждены, общая сумма денежных выплат победителям может составить около $19,6 млн.

Как рассказал кассир Уэйд Креншоу из города Либерти, в один из дней в течение получаса к нему за выигрышами пришли семь-восемь человек, каждый из которых выиграл "сотни и сотни долларов". Однако Креншоу попросту не хватило денег, чтобы выплатить все эти выигрыши.

В тот же день стало понятно, что произошла ошибка, и розыгрыш был приостановлен.

27 декабря 2017 года администрация лотереи South Carolina Education Lottery заявила, что компания Intralot, предоставляющая лотерейные услуги, допустила ошибку при программировании игры. В администрации также заявили о намерении изучить и расследовать этот случай.

Будут ли проведены выплаты по выигрышным билетам – пока неизвестно, однако людям советуют их сохранить. Правление лотерейного агентства планирует обсудить этот вопрос до конца января 2018-го.

В феврале 2017 года в США участник лотереи Powerball выиграл $435,3 млн.

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