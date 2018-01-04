Североатлантический альянс впервые в своей истории утвердил официальный гимн НАТО.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт НАТО.
Отмечается, что с 1989 года на многих событиях НАТО исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.
Тем не менее эта композиция не имела официального статуса.
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Гимн НАТО, утвержденный 3 января 2018 года Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.
Прослушать официальный гимн НАТО можно здесь.