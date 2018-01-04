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Главная » Мир » Аудио У НАТО появился гимн

Аудио У НАТО появился гимн

<span class="label red">Аудио</span> У НАТО появился гимн
Фото: Укринформ

Музыкальное произведение не содержит слов и написано для 20 инструментов

04.01.18 110
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Североатлантический альянс впервые в своей истории утвердил официальный гимн НАТО.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт НАТО.

Отмечается, что с 1989 года на многих событиях НАТО исполнялась композиция, написанная капитаном Андре Рейхлингом, дирижером Люксембургского военного оркестра.

Тем не менее эта композиция не имела официального статуса.

Гимн НАТО, утвержденный 3 января 2018 года Североатлантическим советом, не имеет слов и написан для 20 музыкальных инструментов: пикколо, флейта, гобой, три кларнета, три саксофона, два корнета, две трубы, рог, баритонный рог, три тромбона, туба и барабан.

Прослушать официальный гимн НАТО можно здесь.

Напомним, Siri чудит с национальным гимном Болгарии.

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