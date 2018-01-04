В самом южном американском штате Флорида впервые за почти 29 лет выпал снег.
Об этом в четверг, 4 декабря, говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что в Джорджии, Вирджинии и Северной Каролине уже объявили чрезвычайное положение. Метель повредила линии электропередач, десятки тысяч американцев находятся без света в домах. В сотнях школ отменили занятия.
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Людей призывают отказаться от путешествий, потому что дороги скользкие, хотя на них уже высыпали тысячи тонн соли.
Напомним, Трампа не позвали на климатический саммит в Париже.