Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Китай начал выдавать спецвизы "зарубежным талантам"

Китай начал выдавать спецвизы "зарубежным талантам"

Китай начал выдавать спецвизы "зарубежным талантам"
Фото: Синьхуа

По этой визе можно будет неограниченное количество раз въезжать в страну и оставаться там до 180 дней за раз

05.01.18 245
500

Власти Китая начали выдавать специальные долгосрочные визы для привлечения в страну высококвалифицированных специалистов из-за рубежа. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на китайские СМИ.

Визы, которые позволяют неограниченное количество раз въезжать в страну, будут выдавать на срок от 5 до 10 лет. По этой визе можно будет оставаться в Китае до 180 дней за раз. Владельцы виз также смогут привезти в страну детей и супругов.

Заявку на такую визу смогут подать специалисты в области новых технологий, предприниматели и ученые из наиболее востребованных областей. В Пекине ожидают, что визы будут пользоваться спросом и у лауреатов Нобелевской премии.

Подать заявку на новую визу в Китай можно онлайн, подача бесплатна.

Китайские власти утверждают, что от введения новых виз выиграют по меньшей мере 50 тысяч иностранцев.

В 2016 году в Китае была введена балльная система выдачи рабочих виз с целью выявить специалистов, которых страна хотела привлечь, и уменьшить поток низкоквалифицированных мигрантов.

Согласно этому документу, в категорию "высококлассных иностранных талантов" входят лауреаты Нобелевской премии, успешные спортсмены-олимпийцы и руководители "всемирно известных музыкальных университетов и университетов искусств".

В ту же категорию попали ведущие ученые, руководители крупных финансовых организаций и профессора "зарубежных университетов высокого уровня".

Схожие визы выдает Великобритания. Виза Tier 1 Exceptional Talent предназначена для высококлассных специалистов в области науки, инженерии, медицины, цифровых технологий, гуманитарных наук или искусства.

Ее можно получить, обладая исключительным талантом в какой-либо сфере, однако для этого потребуется и рекомендательное письмо от уполномоченной британской организации. Кроме того, количество виз этой категории ограничено: их выдают не более 1000 в год.

Такую визу может получить гражданин любой страны, кроме Швейцарии и государств-членов Евросоюза. Виза выдается на пять лет.

Обладатель визы получает право работать или вести собственный бизнес в Великобритании в той сфере деятельности, которую он указал в заявке.

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Предъявите ваши отпечатки. Для чего Украина ввела биометрический контроль на границеКитай построит в Пекине специальный технопарк для разработки искусственного интеллектаЯпония упростила визовый режим для Украины

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Очень актуальное искусство. 10 событий, которыми запомнится 2017 год, в картинах классиков 2201
  2. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 7470
  3. Целую, Витя. Когда бывает стыдно 8070
  4. Не дразните гусей. Что означает для Украины победа Нафтогаза над Газпромом 12253
  5. Храмы моего Города. Что упускают туристы во Львове 4045
  6. Распушение чувствилищ. Как полюбить Венецию без фотоаппарата, телефона и путеводителя 2646
  7. Скрипач одесской национальности. Павел Верников об учителях, смехе и грусти 2058
  8. Сломать рамки. Как Роман Михайлов препарирует страх 1490
  9. Радиация времени. Главные сериалы декабря 1905
  10. Выбор оленя. Зачем смотреть фильм "Убийство священного оленя" 2697
  1. США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 26270 / 33079
  2. Volkswagen и Adidas ответили на обвинения Украины 5627 / 6448
  3. Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 4378 / 6576
  4. Саакашвили назвал свой приговор "противоречащим здравому смыслу" 2575 / 2876
  5. Американская разведка спрогнозировала ситуацию в Украине в 2018 году 2482 / 15045
  6. Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы 2218 / 2342
  7. Опубликован список мировых знаменитостей, которые могут умереть в 2018-м 1932 / 2171
  8. Городская власть Киева может переехать с Крещатика 1849 / 2207
  9. Бывший гражданский муж Ноздровской рассказал о версиях ее убийства 1321 / 1494
  10. На США и Канаду обрушились экстремальные снегопады и морозы 1299 / 1698
  1. США готовят особенно опасный удар по Путину, – Stratfor 44 / 33079
  2. Принесите под церковь куклу: запорожский священник отказался отпевать ребенка 31 / 6576
  3. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 13 / 2961
  4. Гениальные люди. Украинцы, которые меняют страну и мир 11 / 7470
  5. Ілловайські котли. Чим відрізняється дорожня карта України від німецької 9 / 1069
  6. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 6 / 2182
  7. В погоне за "Золотыми глобусами". Как заработать на "репетиции "Оскара" 5 / 1084
  8. Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы 5 / 2342
  9. Городская власть Киева может переехать с Крещатика 5 / 2207
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.