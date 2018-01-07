В Иране задержали экс-президента за поддержку протестующих, – СМИ

Власти Ирана арестовали бывшего президента Махмуда Ахмадинежада за поддержку антиправительственных протестов в стране. Об этом сообщает The Baghdad Post со ссылкой на газету Al-Quds Al-Arabi, передает Укринформ.

"Бывший иранский президент Махмуд Ахмадинежад арестован властями за то, что подстрекал к беспорядкам против правительства", – говорится в сообщении.

В конце декабря экс-президент заявлял, что некоторые лидеры отмежевались от проблем и забот людей и ничего не знают о реальной жизни общества.

Он добавил, что Иран пока страдает "от плохого управления" и правительство нынешнего президента Хасана Рухани "считает, что они владеют землей и что народ является бессознательным сообществом".

Именно эти заявления, по данным газеты, которая ссылается на "надежные источники в Тегеране", привели к аресту экс-президента.

Сообщается также, что власти Ирана сейчас пытаются взять Махмуда Ахмадинежада под домашний арест.

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Ранее сообщалось, что в Иране с начала акций протеста задержаны не менее 90 студентов, судьба 10 остается неизвестной.

Акции протеста в Иране начались 28 декабря 2017 года, когда жители Мешхеда вышли на улицы в знак протеста против безработицы, коррупции и высоких цен. Вскоре протесты переросли в антиправительственные манифестации, охватившие в частности Тегеран, Керманшах, Сенендеч, Зенджан, Шираз, Кум, Ахваз, Захедан, Эрак, Хуррем Абад. Сообщалось о гибели по меньшей мере 24 человек и о более тысячи задержанных.