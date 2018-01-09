В Китае украли кусок "солнечной дороги"

Китайские издания Qilu Evening News опубликовали сообщение о том, что через пять дней после открытия "солнечной дороги" в городе Цзинань кто-то украл ее небольшую часть. Кусочек размером 15 на 185 см так аккуратно выпилили, что не остается сомнений: это именно кража, а не производственный дефект.

Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Engadget.

Сейчас дорогу уже восстановили. Ведется расследование, но пока никаких следов злоумышленников найти не удалось. Непонятно главное: зачем вообще было воровать кусок дорожного полотна? Строительство дороги обошлось в немалую сумму, но сами по себе солнечные панели стоят дешево.

Как отмечает издание, ни выгодно продать, ни использовать в личных целях этот "обрезок" не получится. Единственное разумное объяснение: кто-то хочет разобраться в том, как именно сконструирована "солнечная дорога".

Напомним, появилась схема новой окружной дороги Киева.