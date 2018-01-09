В начале января из-за большого количества осадков и таяния снегов в Альпах Рейн и его притоки вышли из берегов.

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Deutsche Welle.

Так, уровень воды в Рейне в районе Кельна достиг отметки в 8,78 метра - это наивысший показатель за все время нынешнего наводнения. Тем не менее синоптики уверяют, что в ближайшие дни вода начнет отступать.

В ряде городов Баварии, Баден-Вюртемберга, Рейнланд-Пфальца, Северного Рейна - Вестфалии затопленными оказались улицы и подвалы домов.

Напомним, экономические убытки от наводнения в Китае оцениваются в миллиарды долларов.