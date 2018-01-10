Об этом сообщает CNN.

Накануне стало известно, что Опра Уинфри рассматривает возможность участия в президентских выборах в США в 2020 году. При этом многолетний партнер Уинфри - Стидмэн Грэм - заявил, что "этот вопрос решать народу". При этом он выразил уверенность в том, что Уинфри "совершенно очевидно, справилась бы с этим".

Возможность участия в выборах 63-летней Уинфри в американских СМИ стали обсуждать сразу после того, как она выступила в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий "Золотой глобус". Уинфри тогда выразила солидарность с участниками движения против сексуального насилия, объединившихся под хэштегом #MeToo, и заявила о том, что для них "наступает новый день".

В соцсетях уже запустили хештег #Oprah2020.

Напомним, француженки выступили против "ненависти к мужчинам".