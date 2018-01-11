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Всех переплюнул. Чему Al Jazeera обязан своей популярностью
Фото: aljazeera

Всех переплюнул. Чему Al Jazeera обязан своей популярностью

The Guardian и The Economist об истинном лице одного из самых популярных и влиятельных каналов новостей на Ближнем Востоке — катарском телеканале Al Jazeera

11.01.18 27
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Не приятен режимам

История телеканала началась в 1996 году, когда Королевство Саудовская Аравия прекратило трансляцию Арабской службы BBC после сюжета, в котором критиковали правительство Эр-Рияда. В этом же году эмир Катара решил основать телеканал Al Jazeera, где нашлось место журналистам закрытой службы BBC.

Свою популярность телеканал заработал в 1998 году во время операции "Лиса пустыни", развёрнутой США и Великобританией с целью лишить Ирак возможности производить оружие массового уничтожения. Тогда Al Jazeera был единственным телеканалом в мире, который передавал собственную информацию из региона.

С 5 июня 2017 года Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия объявили о разрыве отношений с Катаром. Своё решение они объяснили тем, что Катар поддерживает исламистов и сотрудничает с Ираном, с которым большинство стран Ближнего Востока враждует долгое время.

Однако многие эксперты, утверждает The Economist, считают, что реальной причиной ухудшения отношений между Катаром и другими арабскими странами является деятельность Al Jazeera, который не устаёт критиковать политические режимы всех арабских стран, разумеется, кроме катарского.

Экстравагантный и яркий

В первые годы своего существования на Al Jazeera происходили яркие политические дебаты, которые нельзя было услышать ни на одном канале Ближнего Востока. Журналисты не боялись говорить, что пятый президент Ирака Саддам Хусейн — диктатор, они же давали возможность высказаться израильтянам, что в арабском мире, мягко говоря, не приветствуется.

The Guardian пишет, что Al Jazeera — абсолютно уникальный феномен среди арабских СМИ, которые зачастую рассказывают лишь об успехах местных правителей. Al Jazeera же не боится показывать картину мира со всех сторон.

Многие эксперты считают, что главная цель Al Jazeera — расшатывание политической ситуации в неугодных правительству Катара странах

Тем не менее, продолжает The Economist, этот телеканал не брезговал отстаивать экстремистские взгляды. Журналисты неоднократно давали слово первому эмиру Аль-Каиды Усаме бен Ладену, а также разрешали богослову Юсуфу аль-Карадави пропагандировать насилие и нетерпимость в его программе на телеканале.

"Арабская версия Al Jazeera флиртует с насилием", — говорит сотрудник Института арабских стран Персидского залива Хуссейн Ибиш.

Во время Арабской весны 2011 года именно Al Jazeera стал основным рупором протестующих. Журналисты телеканала с первых дней показывали картинку из бушующих стран. Во время египетской революции интернет-трафик Al Jazeera увеличился на 2500%. "Да здравствует Al Jazeera!" — скандировали протестующие на площади Тахрир в Каире.

Во время парламентских выборов 2011 года в Египте Al Jazeera поддерживал партию "Братья-мусульмане", которая придерживается исламского фундаментализма и панисламизма. В 2013 году власти Египта объявили "Братьев-мусульман" террористической организацией.

После военного переворота в 2013-м в Египте, в результате которого в отставку ушёл исламистский президент Египта Мухаммед Мурси, Al Jazeera продолжал его поддерживать. Через два месяца после переворота "Братья-мусульмане" вышли на улицы, чтобы поддержать Мурси. Тогда власти Египта обвинили Al Jazeera в подстрекательстве и координации уличных протестов. В 2014-м Каир возбудил уголовные дела в отношении журналистов Al Jazeera, работавших на территории Египта, за распространение лживой информации.

Многие эксперты считают, что главная цель Al Jazeera — расшатывание политической ситуации в неугодных правительству Катара странах. "Телеканал занимает позицию не поддержки высоких журналистских стандартов, а продвижения интересов министерства иностранных дел Катара", — утверждает бывший корреспондент телеканала Актам Сулиман, уволившийся с Al Jazeera в 2012 году.

После того как ряд правительств арабских стран в одном из 13 условий, выдвинутых Катару для нормализации с ним отношений, потребовали закрыть английскую и арабскую версии телеканала, журналисты Al Jazeera сделали заявление, в котором объявили, что телеканал никогда не станет частью политических разборок, а свободу слова невозможно заглушить.

По материалам: The Economist, The Guardian
Перевод Даниила Непочатова

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